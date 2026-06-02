Con un número de cuenta e imágenes de cámaras de un banco y un casino la Policía identificó a un estafador

Un hombre de 73 años fue víctima de una estafa cuando pretendió comprar un tractor que vio en una publicación en redes sociales en Progreso, Canelones. Un hombre resultó condenado a seis meses de prisión.

De acuerdo a la Jefatura de Canelones, los delincuentes publicaron imágenes de un tractor, utilizando de forma ilícita el nombre de una empresa de venta de maquinaria agrícola. El hombre de 73 años se comunicó por whatsapp con los supuestos vendedores y transfirió 139.150 pesos, tras lo cual constató que había sido estafado.

La Policía intervino, por el número de cuenta llegó a una persona, que dijo que había prestado sus datos a “unos conocidos de su barrio bajo el engaño de que recibirían un dinero familiar”. Con esa información, se accedió a cámaras de seguridad del banco y de un casino, que permitieron identificar a los sospechosos. Estos retiraron el dinero y gastaron parte en la sala de juegos.

El principal sospechoso se entregó tras una orden de captura y fue condenado a seis meses de cárcel, como coautor penalmente responsable de un delito de estafa a título de dolo directo. La Policía logró recuperar 88.000 pesos de los 139.150 hurtados.

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