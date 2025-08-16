Peatonales barriales se continúan realizando en agosto con varias propuestas los fines de semana

Durante el mes de agosto se continúan realizando las peatonales barriales los fines de semana, en distintos puntos de la ciudad.

Estas actividades buscan promover los espacios de encuentro, juego, integración e intercambio entre los vecinos para construir comunidad, según detalla la Intendencia de Montevideo en su sitio web.

En estos lugares organizaciones sociales y barriales proponen jornadas con espectáculos, ferias, talleres y propuestas artísticas y deportivas para niñas y niños.

A continuación detallamos la programación para el resto del mes.

Domingo 17:

De 14 a 17.30 horas: Juan de Dios Peza entre Mateo Cabral y Lombardini (Municipio E).

Festejo del día de las infancias con deportes, recreación, muestras artísticas, canto y baile para todas las edades.

Organiza: Parroquia Ntra. Sra. del Carmen y San Cayetano.

Apoya: Club de Leones Nuevo Buceo.

Sábado 23:

De 14 a 17 horas: San Martín y Fomento (Municipio C).

Celebración del día de las infancias con una tarde de juegos y música, deportes, recreación y merienda compartida.

Organizan: Núcleo de Brazo Oriental del MPS (Mercado Popular de Subsistencia), Club Colón y la Escuelita de Candombe del barrio.

Viernes 29:

De 13 a 15 horas: Cipriano San Vitureira entre Guzmán Papini y Cno. Carmelo Colman (Municipio D)

Festejo del día de las infancias junto a familias de Casavalle, Nuevo Ellauri, Barrio Santa María y 1° de Mayo. Juegos, recreación y actividades para la primera infancia.

Organiza: Centro UPALALÁ.

Sábado 30:

De 11 a 15 horas: Simón del Pino entre Aparicio Saravia y Leandro Gómez (Municipio D).

Inauguración de la plaza en el barrio Simón del Pino con juegos, recreación, y actividades culturales.

Organizan: Municipio D, CCZ 11, Esquinas de la Cultura, Organización San Vicente, Centro Cívico Luisa Cuesta, Policlínica Casavalle y Jóvenes Promotores de Salud.