El científico e investigador Gonzalo Moratorio y su equipo del Instituto Pasteur de Montevideo recibieron este sábado el premio Conferencias de invierno en oncología 2026.
Gonzalo Moratorio y su equipo fueron premiados por investigación contra el cáncer
El destacado científico y su equipo del Instituto Pasteur de Montevideo recibieron este sábado el premio Conferencias de invierno en oncología 2026, que se entrega todos los años en Montevideo.
El premio fue otorgado por su investigación sobre nuevas estrategias antitumorales mediadas por anticuerpos y virus oncolíticos.
Las Conferencias de invierno en oncología son un evento anual que se realiza todos los meses de agosto en la ciudad de Montevideo.
El objetivo es abordar diferentes puntos de vista: las políticas de salud, la cirugía oncológica, el diagnóstico anátomo patológico, biomolecular y genético, la oncología médica, la oncología radioterápica y los cuidados paliativos.
