Gonzalo Moratorio y su equipo fueron premiados por investigación contra el cáncer

El científico e investigador Gonzalo Moratorio y su equipo del Instituto Pasteur de Montevideo recibieron este sábado el premio Conferencias de invierno en oncología 2026.

El premio fue otorgado por su investigación sobre nuevas estrategias antitumorales mediadas por anticuerpos y virus oncolíticos.

Las Conferencias de invierno en oncología son un evento anual que se realiza todos los meses de agosto en la ciudad de Montevideo.

El objetivo es abordar diferentes puntos de vista: las políticas de salud, la cirugía oncológica, el diagnóstico anátomo patológico, biomolecular y genético, la oncología médica, la oncología radioterápica y los cuidados paliativos.