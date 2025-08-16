Ghione no continuará al frente de la investigación contra el exsenador nacionalista Gustavo Penadés

Alicia Ghione , que se encontraba con licencia médica, no continuará a cargo del caso de Gustavo Penadés y pasó a ser denunciada por la defensa del ex senador por presuntas irregularidades.

Fiscalía ahora investiga a la ex fiscal del caso. Esto se dio a raíz de pericias realizadas al teléfono celular de uno de los denunciantes, Jonathan Mastropierro, tras detectarse videos e imágenes con contenido sexual que involucra a menores de edad y entienden desde la defensa de Penadés que la doctora Ghione no advirtió esta situación.

Así mismo agregan en la denuncia el acercamiento y la relación que la ex fiscal del caso mantiene con las presuntas víctimas.

El caso está a cargo de Gilberto Rodríguez, que avanza en la investigación con interrogatorios y en las próximas semanas podría concretar el pedido de normalización para Alicia Ghione.

La defensa del exsenador optó por no brindar declaraciones hasta que no avance la investigación. Por su parte, Juan Rául Williman, defensor de las personas denunciantes, dijo que no es lo mejor que se cambie de fiscal en el tramo final del caso pero confía plenamente la nueva fiscal Isabella Iturralde.