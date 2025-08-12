RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Incautaron unos 224.000 cigarrillos en una casa que funcionaba como centro de acopio de mercadería de contrabando

El lugar fue desmantelado, y también encontraron 80 paquetes de tabaco y una camioneta en la que se transportaba la mercadería.

En una casa del barrio Casabó de Montevideo acopiaban cigarrillos de contrabando para luego distribuirlos. Las autoridades detectaron el lugar y tras la investigación, el espacio fue desmantelado en un allanamiento.

Allí, fueron incautadas 224.780 unidades de cigarrillos de marcas contrabandeadas como Gift, Bill, US Fox. Así como 80 paquetes de tabaco y de un vehículo en el que se transportaba.

La incautación está valuada en unos 4 millones de pesos.

La investigación está a cargo de la fiscal Bettina Ramos.

