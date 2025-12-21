RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARROS BLANCOS

Peatón está grave tras intentar cruzar la ruta y ser embestido por un conductor alcoholizado

El siniestro de tránsito grave tuvo lugar en la mañana de este domingo en la ruta 8 a la altura del kilómetro 24.800, en Barros Blancos.

Un peatón se encuentra grave tras ser embestido por un auto en la mañana de este domingo en Barros Blancos.

Policía Caminera informó que el vehículo circulaba de norte a sur cuando, por causas a determinar, embistió al peatón quien, en primera instancia, pretendió cruzar la vía de circulación.

El auto era conducido por un hombre de 38 años, que se desplazaba alcoholizado; la espirometría arrojó resultado positivo de "1.44".

Homicidio en Salto: un joven mató a su cuñado de varias puñaladas en plena vía pública

El peatón de 25 años fue trasladado a un centro de salud con el diagnóstico de politraumatizado grave".

