Peatón está grave tras intentar cruzar la ruta y ser embestido por un conductor alcoholizado

Un peatón se encuentra grave tras ser embestido por un auto en la mañana de este domingo en Barros Blancos.

Policía Caminera informó que el vehículo circulaba de norte a sur cuando, por causas a determinar, embistió al peatón quien, en primera instancia, pretendió cruzar la vía de circulación.

El auto era conducido por un hombre de 38 años, que se desplazaba alcoholizado; la espirometría arrojó resultado positivo de "1.44".

El peatón de 25 años fue trasladado a un centro de salud con el diagnóstico de politraumatizado grave".

