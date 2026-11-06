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EL SÁBADO A LAS 17 HORAS

Paz y tranquilidad, eso esperan los vecinos que deje en el barrio la visita del papa a Casavalle

El papa León XIV visitará Casavalle el sábado de tarde, y los vecinos del barrio dijeron a Subrayado qué esperan que deje esta visita en esa zona de Montevideo, con graves problemas de inseguridad.

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El papa León XIV visitará Casavalle el sábado a las 5 de la tarde. Será “un encuentro con la realidad social de Casavalle”; así lo presenta el sitio oficial de la visita del papa creado por la Iglesia Católica.

El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, dijo varias veces que el objetivo de esta visita es mostrarle a León XIV la obra que lleva adelante la Iglesia en esa zona, con una población vulnerable, de bajos y muy bajos ingresos.

En ese marco visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, donde el papa dará un saludo a los vecinos, en una zona de Montevideo también marcada por situaciones de violencia e inseguridad.

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Al respecto, varios vecinos del barrio dijeron a Subrayado que esperan que la visita del papa deje en el lugar paz y tranquilidad. Esas fueron las palabras más repetidas. También seguridad, aunque algunos son escépticos y aseguran que cuando se vaya el papa todo va a seguir como hasta ahora.

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