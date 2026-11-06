Los cortes de calles y desvíos de tránsito actualizados, por la visita del papa y sus actividades en Montevideo

Corte de calles y desvíos de tránsito por la vista del papa. Foto: FocoUy

Desde este viernes de mañana no se puede estacionar en todo el trayecto de la rambla de Montevideo, ni tampoco en la calle Paraguay desde la rambla hasta 18 de Julio.

El tránsito y el estacionamiento se verá afectado o incluso prohibido en los alrededores de la plaza Independencia y la Ciudad Vieja, alrededor de la plaza Matriz.

En caso de encontrar vehículos en infracción, los inspectores de tránsito de Montevideo los moverán con guinche a lugares cercanos habilitados.

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Desde la hora 15 y hasta las 19 horas, aproximadamente, la rambla estará cerrada en la senda hacia el este desde Julio Herrera y Obes hasta Barradas. Mientras que hacia el Centro se cortará desde Carlos María Morales hasta Paraguay. Se recomienda, para ir hacia el este, tomar por la Av. Rivera o por Av. Italia.

Con motivo de la homilía que celebrará el papa Leon XIV en la Catedral de Montevideo, la zona quedará cerradas a la circulación desde la calle Treinta y Tres hasta Paraguay y entre 25 de Mayo y la rambla. Las líneas de transporte circularán por las paralelas al norte de 18 de Julio.

De 17 a 19 horas del viernes regirán los siguientes cortes de calle:

Rambla República Argentina y Carlos María Morales.

Santiago de Chile y La Cumparsita

Santiago de Chile y Rambla República Argentina

Rambla República Argentina y Ejido

La Cumparsita y Domingo Petrarca

Luego de las 19 horas quedará cortada la circulación en Bulevr Artigas entre Charrúa y Chaná (hacia el norte), en la Nunciatura Apostólica de Uruguay, donde se alojará el papa. El desvío del tránsito será por la avenida Luis Ponce.

Tambien estarán cortadas de 17 a 22 horas las calles:

Rambla República del Perú y Luis A. de Herrera.

Rambla República del Perú y Av.Brasil/ Bv. España.

Bv. Artigas y Luis P. Ponce.

Av. Sarmiento y Julio Herrera y Reissig.

El sábado

El sábado, el papa visitará el barrio Casavalle sobre las 16 horas, por ello la circulación ya se encuentra cortada en la calle Dr. Martirené entre Leandro Gómez y Aparicio Saravia. El corte va hasta el martes 10 inclusive.

Las lineas de ómnibus 149 y 158 desvían a San Martín, Orsini Bertani a sus rutas. También lo hacen las lineas 328 y 396 hacia el centro por Martirené, Leandro Gómez y San Martín.

Luego de la visita a Casavalle, el papa se presentará en la sede de la Universidad católica, por lo que se cortará la circulación en 8 de Octubre entre Bv. Artigas y Av. Centenario a las 17 horas

Para finalizar la jornada el papa oficiará desde las 19 horas una Vigilia de oración en el Estadio Centenario para lo cual se desplazará desde la sede de la UCU por la calle Manuel Albo y Av. Italia. Por tal motivo regirá desde las 12 hasta las 23 horas del sábado una zona de exclusión desde Av. Ricaldoni hasta Cataluña, a cargo del Ministerio del Interior.