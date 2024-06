Pasquet reclama demora en votación de proyecto de ley de eutanasia; para Bianchi no se puede "votar de apuro"

“No hay que olvidar qué es lo que está en juego acá. No es una ley cualquiera. Estamos hablando de gente que está sufriendo, que padece enfermedades incurables irreversibles, gente que sabe que se va a morir, que está sufriendo mucho y que preferiría anticipar su muerte para no seguir sufriendo. Entonces no es indiferente que se diga ‘lo votamos el año que viene’”, dijo Pasquet.