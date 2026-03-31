Flor es fotógrafa y esta semana está realizando la campaña "Pascua Solidaria" para ayudar a Romina y Nicolás a recaudar el dinero necesario para hacerse un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad y así lograr un embarazo.
Pascua Solidaria: la campaña de una fotógrafa para ayudar a Romina a ser mamá
Romina y Nicolás deben juntar 500 mil pesos para realizarse un tratamiento de alta complejidad para lograr un embarazo. Su amiga Flor vende sesiones de fotos para ayudarlos.
Por la edad de Romina este procedimiento no lo cubre el Fondo Nacional de Recursos, por lo que la familia debe recaudar 500 mil pesos.
La pareja ya realizó un primer intento, en el que invirtieron 400 mil pesos, pero el resultado no fue positivo.
Ahora necesitan la ayuda de todos para recaudar el dinero para costear un tratamiento de ovodonación.
Romina y Nicolás crearon un sitio web llamado caminoanuestrobebe.com donde cuentan su historia y expresan "Este camino no está siendo fácil, pero está lleno de amor, esperanza e ilusión".
Flor, amiga de Romina hace 10 años decidió contribuir con su campaña y hay dos formas de colaborar. La primera comprando una sesión de pascuas, por un valor de $2500 y todo lo recaudado irá para cumplirle el sueño a esta familia. También ofrece una rifa donde se puede colaborar y el premio es una sesión de fotos.
En la página web se pueden conocer otras formas de colaborar.
