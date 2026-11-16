Una anciana de 80 años fue estafada en medio millón de pesos este lunes en la zona de Carrasco.

Delincuentes llamaron a la mujer y la pasaron a buscar en un auto. Le dijeron que los bancos no iban a poder emitir más plata por lo que tenía que sacar el dinero. Allí comenzó la recorrida por distintas sucursales y financieras.

En el último banco que fueron, ubicado en Presidente Berro y Juan Ramón Gómez en Tres Cruces, la gerenta se dió cuenta que algo pasaba porque la anciana quiso retirar USD 9.500. De inmediato, avisó a la Policía y los delincuentes se dieron a la fuga dejando a la víctima sola y el vehículo abandonado.

A través de las cámaras de videovigilancia los efectivos ubicaron el auto, que tiene una rueda pinchada, y trabajan en la escena en busca de huellas. #AHORA | Nuevo cuento del tío: estafaron a una anciana en medio millón de pesos. Delincuentes pasaron a buscar a la mujer por la zona de Carrasco en un auto. Le dijeron que los bancos no iban a poder emitir más plata por lo que tenía que sacar el dinero. Allí comenzó la recorrida por distintas sucursales y financieras. Los detalles con @Guillelorenzo20 — Subrayado (@Subrayado) November 16, 2026

Temas de la nota anciana

cuento del tío