Una anciana de 80 años fue estafada en medio millón de pesos este lunes en la zona de Carrasco.
Pasaron a buscar a una anciana y la llevaron a varios bancos; le robaron $ 500.000, abandonaron el auto y se fugaron
Un nuevo cuento del tío ocurrió en la noche de este lunes en la zona de Carrasco. A través de las cámaras de videovigilancia los efectivos ubicaron el auto y analizan la escena.
Delincuentes llamaron a la mujer y la pasaron a buscar en un auto. Le dijeron que los bancos no iban a poder emitir más plata por lo que tenía que sacar el dinero. Allí comenzó la recorrida por distintas sucursales y financieras.
En el último banco que fueron, ubicado en Presidente Berro y Juan Ramón Gómez en Tres Cruces, la gerenta se dió cuenta que algo pasaba porque la anciana quiso retirar USD 9.500. De inmediato, avisó a la Policía y los delincuentes se dieron a la fuga dejando a la víctima sola y el vehículo abandonado.
Allanamientos en barrio Las Torres terminaron con 17 detenidos, entre ellos 2 menores, y la incautación de armas, droga y vehículos
A través de las cámaras de videovigilancia los efectivos ubicaron el auto, que tiene una rueda pinchada, y trabajan en la escena en busca de huellas.
Dejá tu comentario