La Policía realizó varios allanamientos en el barrio Las Torres, ubicado en la zona oeste de Montevideo, al norte de la ruta 1 y al lado del barrio Maracaná, con el objetivo de desarticular puntos de venta de drogas.

Como resultado hay 17 personas detenidas, 15 mayores y 2 adolescentes; todos a disposición de la Justicia.

Los efectivos incautaron pasta base, cocaína, marihuana, 3 armas de fuego (una pistola Glock y 2 revólver), 304 cartuchos, $500.000, USD 1.500, 7 vehículos (6 autos y una moto) y cámaras de videovigilancia.

Desde tempranas horas de la mañana, personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y el Grupo de Intervención Rápida (GIR) llevó a cabo procedimientos en distintos puntos del barrio. Actualización | Operativo policial con varios allanamientos en Las Torres terminó con 17 detenidos, 15 mayores y 2 adolescentes. Los efectivos incautaron cocaína, marihuana, armas de fuego y 304 cartuchos. Los detalles con @Guillelorenzo20 https://t.co/7e5PTJt1eZ — Subrayado (@Subrayado) November 17, 2026