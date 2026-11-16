La Policía realizó varios allanamientos en el barrio Las Torres, ubicado en la zona oeste de Montevideo, al norte de la ruta 1 y al lado del barrio Maracaná, con el objetivo de desarticular puntos de venta de drogas.
Allanamientos en barrio Las Torres terminaron con 17 detenidos, entre ellos 2 menores, y la incautación de armas, droga y vehículos
Tras semanas de investigación, el operativo policial se concretó con movimientos por tierra y por aire. El barrio Las Torres ya ha sido episodios de balaceras con personas heridas.
Como resultado hay 17 personas detenidas, 15 mayores y 2 adolescentes; todos a disposición de la Justicia.
Los efectivos incautaron pasta base, cocaína, marihuana, 3 armas de fuego (una pistola Glock y 2 revólver), 304 cartuchos, $500.000, USD 1.500, 7 vehículos (6 autos y una moto) y cámaras de videovigilancia.
Allanamientos en el barrio Las Torres con cerca de diez detenidos y unas cinco armas incautadas
Desde tempranas horas de la mañana, personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y el Grupo de Intervención Rápida (GIR) llevó a cabo procedimientos en distintos puntos del barrio.
Dejá tu comentario