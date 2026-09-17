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ACTRIZ URUGUAYA

Pasaron 12 años de la muerte de China Zorrilla: el recuerdo de una artista con más de seis décadas de trayectoria

Seis décadas de trayectoria dejaron a China Zorrilla presente en trabajos de teatro, televisión y más de 40 películas.

China Zorrilla. Foto: AFP

China Zorrilla. Foto: AFP

Este jueves se cumplen 12 años de la muerte de la actriz China Zorrilla, que falleció a sus 92 años y dejó un inmenso legado a través de una trayectoria de más de seis décadas.

Actriz, comediante, y directora teatral, China Zorrilla fue una de las figuras más queridas y reconocidas del espectáculo rioplatense.

A 12 años de su muerte, su legado sigue vivo con una extensa obra construida en más de seis décadas de trayectoria con trabajos en teatro, televisión y más de 40 películas en cine con personajes inolvidables.

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China siempre le dio vida a personajes inolvidables y la edad nunca fue una limitación para innovar y dejar una huella en cada trabajo que hizo.

Elsa en “Elsa y Fred”, Elvira Romero de Musicardi en “Esperando la carroza”, y “Mamá” en “Conversaciones con mamá” son solo algunas de las inagotables interpretaciones que dieron la posibilidad de disfrutar del talento de esta gran actriz que se lució tanto en nuestro país como a nivel internacional, principalmente en Argentina.

Un reciente repaso de su vida y obra se puede ver en el “Ultimo viaje a China”, un documental que cuenta su historia con los relatos y anécdotas de Soledad Silveyra y Carlos Perciavalle.

Como dice el dicho: "No se muere quien se va, solo se muere quien se olvida", y sin dudas China permanece viva en la memoria colectiva de todos.

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