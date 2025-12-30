RECIBÍ EL NEWSLETTER
Pasaban sillas playeras y otros artículos de contrabando entre la maleza y fueron atrapados; hay tres detenidos

Las actuaciones se dieron en la costa de Salto, cerca de la zona de Cuevas de San Antonio, cuando Prefectura hacía tareas de vigilancia en el lugar.

Un cargamento con contrabando de ropa, sillas playeras y máquinas de afeitar fue detectado en la costa de Salto. Tres personas resultaron detenidas.

El contrabando fue detectado cuando personal de la Prefectura realizaba tareas de vigilancia en la zona de las Cuevas de San Antonio, próximo al río Uruguay. Allí, observaron cómo tres personas llevaban bultos en una embarcación, que luego procedieron a trasladar hacia una camioneta entre la maleza. Allí había otros cuatro hombres.

En el lugar, fueron detenidos tres hombres, de 30, 32 y 33 años. También fue incautado el vehículo y la mercadería, que consistía en cinco bultos de ropa, dos bultos de máquinas de afeitar y diez sillas playeras.

Intervino en el caso la Aduana de Salto y Fiscalía, tras la notificación del caso por parte de Prefectura.

