Pasa el frío y sube la temperatura hasta 30º en el norte y 23º en Montevideo, según el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo estable y sin lluvias, con aumento gradual de temperatura de acá al viernes, cuando en el norte llegue a 30º, 26º en el sur y 23º en Montevideo y la zona metropolitana.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde sigue el tiempo estable con gradual aumento de temperatura, generando condiciones templadas con cielo parcialmente nublado.

El jueves tendremos un inicio de jornada fría a fresca con cielo ligeramente nublado. La tarde continuará templada a cálida con buena presencia de Sol presentando condiciones frescas en la noche.

El viernes la mañana se presentará fresca a templada con algunas neblinas aisladas en las zonas sureste y este. En la tarde sigue el tiempo cálido a caluroso con cielo algo a parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche. Miércoles 23 Zona Norte: máxima 20º y mínima 8º Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º Jueves 24 Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º Zona Sur: máxima 20º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 13º Viernes 25 Zona Norte: máxima 30º y mínima 16º Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 14º

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