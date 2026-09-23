RECIBÍ EL NEWSLETTER
JUJUY Y TAPES

Tres personas lesionadas en accidente de tránsito con vuelco en barrio Bella Vista

El accidente ocurrió este miércoles de mañana en la esquina de Jujuy y Tapes, en un cruce con semáforos. El auto volcó y quedó de costado sobre la vereda, contra una casa.

Accidente en Tapes y Jujuy.&nbsp;

Accidente en Tapes y Jujuy. 

Accidente en Tapes y Jujuy. Foto: Marcela Demora, Arriba Gente, Canal 10.

Accidente en Tapes y Jujuy. Foto: Marcela Demora, Arriba Gente, Canal 10.

Tres personas que iban en un auto resultaron lesionadas tras chocar con una camioneta en la esquina de Tapes y Jujuy, en el barrio Bella Vista.

El accidente ocurrió este miércoles de mañana, en el cruce con semáforos, y según información primaria obtenida en el lugar por un equipo del programa Arriba Gente de Canal 10, los tres heridos sufrieron lesiones leves, aunque uno fue trasladado a un centro de salud.

Foto: Envato. Imagen ilustrativa.
Seguí leyendo

Accidente laboral fatal: a un hombre de 62 años le cayó un árbol encima en San José
Temas de la nota

Lo más visto

video
En paso molino

Once delincuentes robaron un súper en modo piraña: "Impunidad total, la próxima van a venir en una bañadera", dijo el dueño
TRAS CASO MENONITAS DE FLORIDA

Mahía propone derogar artículo de la LUC que eliminó obligatoriedad de inscripción en centros educativos
IMPUESTOS

DGI inicia acciones por inconsistencias en obligaciones tributarias, con foco en IVA de servicios personales
SOLANO LÓPEZ Y AV. ITALIA

Un peatón fue embestido primero por un auto y luego por un ómnibus en la zona del Buceo
en maldonado

Baleó a una mujer, la ató y prendió fuego la casa: fue condenado a 30 años por homicidio muy especialmente agravado

Te puede interesar

Captura de cámara de seguridad que registró la rapiña en Malvín Norte. video
arresto en malvín norte

Detienen al sospechoso de haber tirado y arrastrado a una mujer de 82 años para rapiñarla en Malvín Norte
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Accidente en Puntas de Manga este miércoles de mañana. video
avenida josé belloni

Adolescente de 15 años murió en un accidente en Puntas de Manga; iba como acompañante en una moto
Accidente en Tapes y Jujuy.  video
JUJUY Y TAPES

Tres personas lesionadas en accidente de tránsito con vuelco en Bella Vista

Dejá tu comentario