Tres personas lesionadas en accidente de tránsito con vuelco en barrio Bella Vista

Tres personas que iban en un auto resultaron lesionadas tras chocar con una camioneta en la esquina de Tapes y Jujuy, en el barrio Bella Vista.

El accidente ocurrió este miércoles de mañana, en el cruce con semáforos, y según información primaria obtenida en el lugar por un equipo del programa Arriba Gente de Canal 10, los tres heridos sufrieron lesiones leves, aunque uno fue trasladado a un centro de salud.