Tres personas que iban en un auto resultaron lesionadas tras chocar con una camioneta en la esquina de Tapes y Jujuy, en el barrio Bella Vista.
Tres personas lesionadas en accidente de tránsito con vuelco en barrio Bella Vista
El accidente ocurrió este miércoles de mañana en la esquina de Jujuy y Tapes, en un cruce con semáforos. El auto volcó y quedó de costado sobre la vereda, contra una casa.
El accidente ocurrió este miércoles de mañana, en el cruce con semáforos, y según información primaria obtenida en el lugar por un equipo del programa Arriba Gente de Canal 10, los tres heridos sufrieron lesiones leves, aunque uno fue trasladado a un centro de salud.
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