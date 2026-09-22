Nubel Cisneros prevé tiempo inestable y frío en el comienzo de la primavera. En los próximos días sube un poco la temperatura a 20º y 22º la máxima. Los detalles día a día.
La primavera llega con frío, viento, y tiempo inestable en la costa; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo inestable y frío en el comienzo de la primavera. En los próximos días sube un poco la temperatura a 20º y 22º la máxima. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta ventosa e inestable en las primeras horas la zona costera, con algunas neblinas aisladas en el resto del país. La tarde continuará fresca con mucha nubosidad, manteniendo inestable la zona costera, presentando temperaturas frías en la noche.
El miércoles la mañana se presentará fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde sigue el tiempo estable con gradual aumento de temperatura, generando condiciones templadas con cielo parcialmente nublado.
El invierno se despide con temperaturas altas y la primavera ingresa un poco más fresca: el pronóstico de Nubel Cisneros
El jueves tendremos un inicio de jornada fría con cielo ligeramente nublado. La tarde continuará templada con cielo parcialmente nublado manteniendo temperaturas frescas en la noche.
Martes 22
Zona Norte: máxima 16º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 8º
Miércoles 23
Zona Norte: máxima 20º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º
Jueves 24
Zona Norte: máxima 22º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 13º
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