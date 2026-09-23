Detienen al sospechoso de haber tirado y arrastrado a una mujer de 82 años para rapiñarla en Malvín Norte

La Policía detuvo al delincuente que, el 11 de setiembre, le robó la cartera a una mujer de 82 años, la tiró al suelo y la arrastró en Alto Perú y Tabobá, en Malvín Norte. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de la Zona Operacional II.

La mujer caminaba por la vereda cuando fue sorprendida. Estaba yendo a hacer mandados y llevaba una cartera colgada de un brazo. El delincuente se acercó en bicicleta y cinchó hasta tirar a la víctima. Huyó con lo robado hacia Rambla Euskal Erría, tal como quedó registrado en una cámara de videovigilancia a la que accedió Subrayado.

Los vecinos llamaron al 911, la mujer fue asistida y se le diagnosticó entonces un politraumatismo en el hombro izquierdo y un traumatismo facial, producto del golpe contra la vereda. Fue trasladada a una mutualista donde fue asistida y se recuperó.

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A las pocas horas de la rapiña, los investigadores de la Zona Operacional II lo habían identificado mediante el análisis de cámaras particulares y del Ministerio del Interior. Presentaron las evidencias ante la Justicia, que emitió una orden de detención; había quedado requerido y estaba siendo buscado.

Este lunes, los policías de URPM lo vieron circulando en una bicicleta en el mismo lugar donde cometió la rapiña. Tiene 33 años, siete antecedentes penales y ahora quedó a disposición de Fiscalía.