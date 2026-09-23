La Policía detuvo al delincuente que, el 11 de setiembre, le robó la cartera a una mujer de 82 años, la tiró al suelo y la arrastró en Alto Perú y Tabobá, en Malvín Norte. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de la Zona Operacional II.
Detienen al sospechoso de haber tirado y arrastrado a una mujer de 82 años para rapiñarla en Malvín Norte
El delincuente tiene 33 años y siete antecedentes penales. Fue visto en bicicleta en el mismo lugar donde ocurrió la rapiña el 11 de setiembre.
La mujer caminaba por la vereda cuando fue sorprendida. Estaba yendo a hacer mandados y llevaba una cartera colgada de un brazo. El delincuente se acercó en bicicleta y cinchó hasta tirar a la víctima. Huyó con lo robado hacia Rambla Euskal Erría, tal como quedó registrado en una cámara de videovigilancia a la que accedió Subrayado.
Los vecinos llamaron al 911, la mujer fue asistida y se le diagnosticó entonces un politraumatismo en el hombro izquierdo y un traumatismo facial, producto del golpe contra la vereda. Fue trasladada a una mutualista donde fue asistida y se recuperó.
Condenaron a 3 años y medio de cárcel a la mujer que se hacía pasar por psicóloga forense para cometer estafas
A las pocas horas de la rapiña, los investigadores de la Zona Operacional II lo habían identificado mediante el análisis de cámaras particulares y del Ministerio del Interior. Presentaron las evidencias ante la Justicia, que emitió una orden de detención; había quedado requerido y estaba siendo buscado.
Este lunes, los policías de URPM lo vieron circulando en una bicicleta en el mismo lugar donde cometió la rapiña. Tiene 33 años, siete antecedentes penales y ahora quedó a disposición de Fiscalía.
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