Andrea García era una de las pasajeras a bordo del avión que debió aterrizar de emergencia tras despegar en el Aeropuerto de Carrasco.

Ella viajaba con su esposo y su hija, con destino a Perú para luego tomar otro avión hacia Punta Cana. "No sé si fue un ave o qué fue, pero sentimos una explosión. Íbamos filmando con mi hija en el momento que iba a remontar el avión, sentimos una explosión y enseguida se prendió fuego el motor. Enseguida que despegó", remarcó.

"Se te vienen mil cosas a la cabeza. Uno se asusta, piensa mil cosas, y enseguida pasó uno de la tripulación y le comentamos, que había explotado un motor y le mostramos la filmación que teníamos. Él fue a cabina, y de ahí fue que decidieron empezar a girar y girar, para tirar combustible, porque el avión no podía volver a aterrizar por el peso", explicó sobre lo que ocurrió después del video que filmó y se viralizó.

Seguí leyendo Avión despegó en Montevideo y debió volver con un aterrizaje de emergencia por un ave que "averió" un motor

Las casi dos horas que estuvieron volando alrededor para poder bajar, se hicieron "interminables" para los pasajeros.

"Nos explicaron y nos contuvieron en todo momento", dijo sobre los pilotos y la tripulación.

Su grupo viajará definitivamente en la madrugada del viernes.

"Son cosas que pasan, no va a volver a pasar, vamos tranquilos esta noche", dijo Andrea.

"Se te vienen mil cosas a la cabeza", dijo pasajera que filmó momento en que se averió turbina de avión en Montevideo.

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Latam informó a Subrayado que un ave ingresó y “averió” uno de los motores de un avión de la compañía que se dirigía esta mañana desde Montevideo a Lima con 160 pasajeros a bordo.

Concretamente “se rompió el motor 2” de la aeronave, por lo que se resolvió que el avión sobrevolara y consumiera combustible durante más de una hora para poder aterrizar.

Los pasajeros aterrizaron sin problemas y están siendo reubicados, según informaron desde la compañía.

El avión despegó a las 7:47 y aterrizó a las 09:15, después de tirar el combustible.

LA EXPLICACIÓN DE UN EXPILOTO Y EXPERTO EN AVIACIÓN

Diego López de Haro es expiloto y especialista en aviación. Aseguró que lo que ocurrió este jueves "no es normal ni tan recurrente que suceda".

"El avión estaba en plena carrera de despegue, y hay una parte en la carrera de despegue que se llama B1. Esa es la velocidad de decisión, en la cual yo decido si me quedo o continúo mi despegue. Sucedió esto inmediatamente después de B1, en la carrera de despegue ya de que hay que salir al aire sí o sí", indicó sobre la maniobra del piloto.

"El pájaro o varios pájaros ingresan en la turbina, la turbina tiene una gran cantidad de absorción. El pájaro que esté al costado, si viene avanzando lo chupa y de esa manera es que hace una ingestión, y se pierde la potencia de esa turbina. Tuvieron que seguir el despegue, con un motor inoperativo y otro motor sí operativo", agregó.

El especialista aseguró que un avión "puede volar sin ningún problema" con un solo motor operativo.

Respecto a por qué debió vaciar combustible, explicó que "el peso máximo de aterrizaje es menor al peso máximo de despegue".