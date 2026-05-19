Partidos políticos homenajearon a Michelini y Gutiérrez en Asamblea General a 50 años de sus asesinatos

La Asamblea General homenajeó este martes a los exlegisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, al cumplirse 50 años de sus asesinatos en Buenos Aires.

El senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, afirmó que los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, el 20 de mayo de 1976, "fue un elemento terrible de impunidad", un "mensaje de la coordinación represiva y del terrorismo de Estado que asoló nuestra América".

Recordó que Gutiérrez Ruiz permaneció encapuchado junto a su familia que presenció como los represores robaban en su domicilio. "También el proceso de golpe de Estado tuvo eso, la delincuencia", sostuvo.

Para la senadora del Frente Amplio, Liliám Kechichian, los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz junto a los de Rosario Barredo y William Whitelaw, y la desaparición de Manuel Liberoff "constituyen uno de los peores crímenes de la dictadura".

La legisladora aseguró que "no fue un acto casual o la consecuencia de un enfrentamiento, fue el mensaje del desprecio visceral de esa dictadura directo al corazón de la democracia parlamentaria que atentaba sin pudor contra dos de sus miembros".

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, indicó que Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron asesinados en Buenos Aires, murieron lejos de su tierra en circunstancias que durante mucho tiempo permanecieron en la sombra.

"Comprendemos su dolor, su memoria justa y su exigencia de verdad es un derecho que esta democracia tiene la obligación de honrar", afirmó . "Hoy, además de recordarlos, debemos reiterar que ello no debió suceder, expresar nuestro rechazo a lo acontecido y la necesidad de recorrer el camino de la verdad, pero también buscar los caminos de paz y de reconciliación nacional", agregó el legislador colorado.

HOMENAJE ZELMAR TOBA DOS

En tanto, el senador del Partido Nacional, Javier García, aseguró que el ataque a Michelini y Gutiérrez Ruiz fue a lo que los exlegisladores representaban, como miembros del Parlamento y del sistema político uruguayo.

"El odio había logrado imponerse en nuestro país. El odio institucional desde el poder y también el político. El odio que se expresó a una forma de reconocernos en libertad y distintos. El odio se expresó en esos años negros por derecha, por izquierda, por civiles y por militares", reflexionó.

Rafael Michelini, hijo de Zelman Michelini, estuvo en sala durante el homenaje. Recordó los hechos ocurridos a sus 17 años, cuando lo llamaron para decirle que su padre había sido asesinado y el secuestro de su hermana Margarita, posterior liberación y presencia de José Nino Gavazzo en su casa.

"El crimen fue el principio del fin", afirmó.