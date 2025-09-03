RECIBÍ EL NEWSLETTER
ANTECEDENTES A COMISIÓN DE ÉTICA

Partido Nacional suspendió derechos partidarios de expresidentes de la Junta de Maldonado imputados por fraude

Los imputados no podrán ocupar cargos en nombre del partido ni representarlo hasta que se dirima su situación. Además, recomendaron pasar los antecedentes a la comisión de ética de la departamental y al directorio blanco.

focouy partido nacional conferencia casa pn.jpg

La comisión nacionalista de Maldonado resolvió suspender los derechos partidarios a nivel departamental de los investigados, quienes no podrán ocupar cargos en nombre del Partido Nacional ni representarlo hasta que se dirima su situación. Además, recomendó el pasaje de los antecedentes a la comisión de ética de la departamental nacionalista y al Directorio del Partido Nacional.

En un comunicado, la dirigencia nacionalista reivindica su condición de "blancos" y de hacerse cargo "no somos de mirar para el costado cuando la vida nos enfrenta a situaciones difíciles".

"Tenemos el más irrestricto respeto por la separación de poderes que son garantía, hoy y siempre, del Uruguay, motivo por el cual las decisiones en el ámbito de la justicia no se discuten, se acatan", sostienen. "Podremos tener siempre matices o puntos de vista con el Poder Judicial, en cuanto a las resoluciones que adopta siempre, pero en un país donde rige el Estado de derecho, para los blancos y siendo como somos 'defensores de las leyes', lo político no puede estar por encima de lo jurídico nunca", agregan.

COMUNICADO DEPARTAMENTAL PARTIDO NACIONAL MALDONADO (2)

