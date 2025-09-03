El Partido Nacional expresó este miércoles su "profunda tristeza y pesar" por la imputación de los expresidentes de la Junta Departamental, José Luis Sánchez y Darwin Correa, por los delitos de fraude y falsificación por maniobras con facturas en perjuicio del legislativo fernandino por casi 1,5 millones de pesos.
Partido Nacional suspendió derechos partidarios de expresidentes de la Junta de Maldonado imputados por fraude
Los imputados no podrán ocupar cargos en nombre del partido ni representarlo hasta que se dirima su situación. Además, recomendaron pasar los antecedentes a la comisión de ética de la departamental y al directorio blanco.
La comisión nacionalista de Maldonado resolvió suspender los derechos partidarios a nivel departamental de los investigados, quienes no podrán ocupar cargos en nombre del Partido Nacional ni representarlo hasta que se dirima su situación. Además, recomendó el pasaje de los antecedentes a la comisión de ética de la departamental nacionalista y al Directorio del Partido Nacional.
En un comunicado, la dirigencia nacionalista reivindica su condición de "blancos" y de hacerse cargo "no somos de mirar para el costado cuando la vida nos enfrenta a situaciones difíciles".
"Tenemos el más irrestricto respeto por la separación de poderes que son garantía, hoy y siempre, del Uruguay, motivo por el cual las decisiones en el ámbito de la justicia no se discuten, se acatan", sostienen. "Podremos tener siempre matices o puntos de vista con el Poder Judicial, en cuanto a las resoluciones que adopta siempre, pero en un país donde rige el Estado de derecho, para los blancos y siendo como somos 'defensores de las leyes', lo político no puede estar por encima de lo jurídico nunca", agregan.
