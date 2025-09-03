Partido Nacional suspendió derechos partidarios de expresidentes de la Junta de Maldonado imputados por fraude

El Partido Nacional expresó este miércoles su "profunda tristeza y pesar" por la imputación de los expresidentes de la Junta Departamental, José Luis Sánchez y Darwin Correa, por los delitos de fraude y falsificación por maniobras con facturas en perjuicio del legislativo fernandino por casi 1,5 millones de pesos.

La comisión nacionalista de Maldonado resolvió suspender los derechos partidarios a nivel departamental de los investigados, quienes no podrán ocupar cargos en nombre del Partido Nacional ni representarlo hasta que se dirima su situación. Además, recomendó el pasaje de los antecedentes a la comisión de ética de la departamental nacionalista y al Directorio del Partido Nacional.

En un comunicado, la dirigencia nacionalista reivindica su condición de "blancos" y de hacerse cargo "no somos de mirar para el costado cuando la vida nos enfrenta a situaciones difíciles".

"Tenemos el más irrestricto respeto por la separación de poderes que son garantía, hoy y siempre, del Uruguay, motivo por el cual las decisiones en el ámbito de la justicia no se discuten, se acatan", sostienen. "Podremos tener siempre matices o puntos de vista con el Poder Judicial, en cuanto a las resoluciones que adopta siempre, pero en un país donde rige el Estado de derecho, para los blancos y siendo como somos 'defensores de las leyes', lo político no puede estar por encima de lo jurídico nunca", agregan. COMUNICADO DEPARTAMENTAL PARTIDO NACIONAL MALDONADO (2)