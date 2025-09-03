Fiscalía investiga incendio en el que murieron siete personas y aguarda pericias de Bomberos

La fiscal Viviana Maqueira investiga el incendio en una casa en Villa Española , en la que murieron siete personas de entre 2 y 40 años, y aguarda las pericias de la Dirección Nacional de Bomberos.

“Aún estamos recabando toda la información necesaria para poder culminar nuestras tareas investigativas de la mejor forma, lo cual va a llevar tiempo, y si a eso le sumamos la sensibilidad del caso, se dificulta el recabar esos datos ya, por el estado de esas familias”, dijo la vocera de Bomberos, Victoria Barboza. “No se descarta ninguna hipótesis ni ningún lugar, cuando llegamos el incendio estaba generalizado, entonces las tareas son un poco más arduas al momento de realizar la evaluación de evidencias y las marcas que deja el propio fuego”, explicó.

La vocera remarcó un mensaje a la población: “Que cada uno de ustedes se haga una pregunta. Hoy, ustedes, ¿están preparados para salvar su propia vida y la vida de las personas que ustedes quieren? Si no es así, exhortarlos a escuchar, a buscar información”.

Seguí leyendo "Están atendiendo a esos estudiantes porque el impacto que tiene en la comunidad es muy fuerte", dijo consejera de Codicen

“Los incendios son evitables, las tragedias son evitables, la cantidad de fallecidos se elevó a 37. Hay 37 vidas perdidas, y ese desenlace se podía haber evitado si nosotros hubiéramos prestado atención ese día a día en los detalles”, dijo Barboza.

El caso

Dos niños, tres adolescentes y dos adultos murieron a las seis de la mañana de este miércoles durante un incendio en la casa en la que se encontraban. Fue en Cipriano Miró y Apóstoles, barrio Villa Española de Montevideo. Era construida de bloques y techo liviano.

Las viviendas linderas no tuvieron afectación por fuego y no corren peligro, señaló la vocera de Bomberos. También insistió en las medidas de prevención: "Tenemos que empezar a darnos cuenta que las cosas sí nos pueden pasar a nosotros. Es necesario que tomemos acción", expresó.