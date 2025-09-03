RECIBÍ EL NEWSLETTER
RIGE HASTA LAS 18:00 HORAS

Inumet actualizó la advertencia por persistencia de tormentas puntualmente fuertes

Inumet advierte sobre la posibilidad de que se generen tormentas, algunas puntualmente fuertes. Mirá el detalle y las localidades afectadas.

Foto: Silvia Techera, Subrayado. Archivo.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene vigente en la tarde de este miércoles una advertencia amarilla por persistencia de tormentas puntualmente fuertes. La actualizará nuevamente a la hora 18:00.

Según detalla el organismo se trata de un frente estacionario asociada a una masa de aire húmeda e inestable que afecta al país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes.

"Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señaló Inumet.

rige nueva actualizacion de meteorologia por tormentas puntualmente fuertes, hasta la hora 20:15
Lista de localidades bajo advertencia:

Artigas: Todo el departamento.

Cerro Largo: Todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma y Las Palmas.

Florida: Cerro Chato.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Todo el departamento.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Cerro Chato, Isla Patrulla, Rincón, Santa Clara de Olimar y Vergara

video
