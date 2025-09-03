Buscan a un hombre de 28 años requerido por violencia de género; se llevó a sus hijos de 2 y 6 años

El Ministerio del Interior solicitó la colaboración para dar con el paradero de un hombre de 28 años, que se llevó a sus hijos de 2 y 6 años.

Se trata de Andrés Morosini Rechoppa, y está requerido por la Comisaría Especializada en Violencia de Género de Soriano.

De acuerdo al comunicado, circula en un auto BYD color rojo, matrícula 1970.

De acuerdo a información a la que accedió Subrayado, la denuncia señala que el hombre se llevó a los niños sobre las 11:30 de la mañana y amenazó a la madre. image

Temas de la nota hombre