Dos niños, tres adolescentes y dos adultos murieron en el incendio de una casa en Villa Española

Las víctimas fueron encontradas en una de las cinco habitaciones que tenía la casa.

Dos niños, tres adolescentes y dos adultos murieron a las seis de la mañana de este miércoles durante un incendio en la casa en la que se encontraban. Fue en Cipriano Miró y Apóstoles, barrio Villa Española de Montevideo.

Las autoridades no han precisado aún las edades de las víctimas. Al menos una de ellas –un adulto mayor– fue encontrada carbonizada. Otras, sufrieron intoxicación. Todas fueron halladas dentro de una de las cinco habitaciones que tenía la casa, ubicada al fondo del predio y a la que se accede mediante un pasillo. Era construida de bloques y techo liviano.

Las viviendas linderas no tuvieron afectación por fuego y no corren peligro, señaló la vocera de Bomberos Victoria Barboza. También insistió en las medidas de prevenció n: "Tenemos que empezar a darnos cuenta que las cosas sí nos pueden pasar a nosotros. Es necesario que tomemos acción", expresó.

Seguí leyendo Bomberos: "Tenemos que empezar a darnos cuenta que las cosas sí nos pueden pasar a nosotros, están pasando acá y a nuestros vecinos"

COMPLETO VOCERA BOMBEROS Victoria Barboza, vocera de Bomberos.

La fiscal de Flagrancia que asumió la investigación, Viviana Maqueira, estuvo en el lugar pero prefirió no dar declaraciones a la prensa.

Minutos antes de las ocho de la mañana Bomberos informó en un comunicado que efectivos del destacamento de Maroñas acudieron al llamado y al llegar “constataron que el incendio se encontraba generalizado en el interior de la vivienda, donde fue hallada una víctima aparentemente carbonizada”.

"Actualmente se trabaja en la investigación para determinar las causas y el origen del incendio. Este trágico episodio enluta a la comunidad y refuerza el valor de trabajar juntos en la prevención", señaló en el texto, agregando que con este episodio suman 37 los fallecidos en incendios en estructuras en lo que va de 2025.