"Están atendiendo a esos estudiantes porque el impacto que tiene en la comunidad es muy fuerte", dijo consejera de Codicen

Dos niños, tres adolescentes y dos adultos murieron a las seis de la mañana de este miércoles durante un incendio en la casa en la que se encontraban. Fue en Cipriano Miró y Apóstoles, en el barrio Villa Española de Montevideo.

La consejera del Codicen , Elbia Pereira, se refirió en diálogo con Subrayado al acompañamiento que realizan a la comunidad educativa tras la pérdida del escolar y los dos liceales.

"Son esas noticias que nadie quiere recibir, que no queremos que sucedan, pero que efectivamente suceden. Primero, antes que nada, la solidaridad y el abrazo a esa familia, a esa comunidad educativa donde hoy tanto desde Primaria como de Educación Secundaria están atendiendo desde que se supo la noticia. Están atendiendo a esos estudiantes porque el impacto que tiene en la comunidad es muy fuerte".

Pereira indicó que los cuerpos inspectivos y el Departamento del Estudiante de Secundaria tratan de contener la situación, tanto a los alumnos como a los docentes y funcionarios.

"Los equipos reforzados por los psicólogos y las psicólogas, que son los que efectivamente tienen la expertise en el abordaje de estas situaciones de tanto dolor y de tanta incertidumbre en el caso de no entender por qué".