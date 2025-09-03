Imputaron a dos expresidentes de la Junta de Maldonado por fraude y falsificación maniobras con facturas

La Justicia de Maldonado imputó este miércoles a dos de los tres expresidentes de la Junta Departamental por el desvío de fondos del legislativo fernandino por casi un millón y medio de pesos.

José Luis Sánchez y Darwin Correa del Partido Nacional fueron imputados por un delito de fraude y un delito de falsificación ideológica por funcionario público. En tanto, Alexandro Infante no se presentó a la audiencia de formalización -sí lo hicieron sus abogados-, fue declarado en rebeldía y se ordenó su detención.

Respecto de Sánchez y Correa se fijaron medidas limitativas con retiro de documentación de viaje y prohibición para salir del país por 90 días. Ambos deberán presentarse una vez a la semana en la seccional policial de su domicilio. Además, la imputación será comunicada a la Corte Electoral.

Seguí leyendo Buscan a un hombre de 28 años requerido por violencia de género; se llevó a sus hijos de 2 y 6 años

Los imputados se hacían y autorizaban facturas que iban desde los 115.000 a 175.000 pesos. El perjuicio para la Junta Departamental de Maldonado fue de 1.474.313 pesos.

Se facturaba a través de una empresa real que no concretaba los servicios de mantenimiento en la junta y el dinero era enviado a la cuenta bancaria del hijo de José Luis Sánchez, que luego lo transfería a su padre.