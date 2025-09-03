RECIBÍ EL NEWSLETTER
SORIANO

Policía busca a Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, requerido por violencia de género; se llevó a sus hijos de 2 y 6 años

El jefe de Policía de Soriano, Luis Rodríguez, dijo a Subrayado que dijo que el hecho los sorprendió y que de inmediato dieron alerta a los departamentos vecinos.

requerido-soriano-policia

La Policía busca a un hombre de 28 años que se llevó a la fuerza a sus hijos, de 2 y 6 años, y amenazó a la madre. Andrés Morosini Rechoppa está requerido por la Comisaría Especializada en Violencia de Género de Soriano.

El hombre tiene un antecedente por violencia doméstica y tenía prohibición de acercamiento a su expareja. El corresponsal de Subrayado, Daniel Rojas, informó que el hombre lanzó la amenaza de "no los vas a ver más", hacia su expareja y madre de los pequeños.

Morosini Rechoppa circula en un auto marca BYD color rojo matrícula KPA 1970.

El jefe de Policía de Soriano, Luis Rodríguez, dijo a Subrayado que dijo que el hecho los sorprendió y que de inmediato dieron alerta a los departamentos vecinos.

Los efectivos llevan adelante la búsqueda del hombre y los menores.

Cámaras de videovigilancia estarían captando al requerido en el departamento de Río Negro.

