Partido Nacional suspendió al exalcalde de Noblía que fue imputado por trama con libretas de conducir

El Partido Nacional resolvió suspender de su fuerza política al exalcalde de Noblía , Favio Freire , que el viernes fue imputado con prisión preventiva por el caso que investiga trama con libretas de conducir en esa localidad.

"Se resuelve suspender de nuestra colectividad política al Sr. Favio Freire, a partir del día de la fecha, hasta tanto la Justicia se pronuncie en forma definitiva sobre los hechos durante su gestión frente al Municipio de Isidoro Noblía", señala el comunicado del Partido Nacional.

"Corresponde al Partido preservar la transparencia, la credibilidad y el correcto desempeño de la función pública de sus representantes", indica la fuerza política.

La Justicia imputó a Freire como presunto autor de delitos de asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación ideológica de documento público. Va a prisión preventiva por 180 días.

Es investigado en la causa de las libretas irregulares. Su defensa apeló la resolución del juzgado.

Favio Freire dejó hace tres días su cargo como director de la Policía Municipal en la Intendencia de Cerro Largo.

Isidoro de Noblía, con unos 3.000 habitantes, emitió en los últimos tres años alrededor de 8.900 libretas de conducir. Varios funcionarios son investigados por la presunta venta de estos documentos.