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PROPUESTAS A ORSI, INTENDENTES Y MUNICIPIOS

Partido Nacional propone aplicación firme de la internación compulsiva y la ley de faltas para mejorar la seguridad

Martín Lema sostuvo que el "abandono está generando pérdida de libertad en todos los barrios, en diferentes localidades, en diferentes departamentos".

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El senador del Partido Nacional, Martín Lema, expresó este miércoles su preocupación por la violencia en la calle al presentar un documento con propuestas elaboradas por un equipo de trabajo y aprobadas por el directorio nacionalista.

Lema refirió a un "abandono del gobierno a los espacios públicos" y eso "está generando problemas de convivencia". Según el legislador, el "abandono está generando pérdida de libertad en todos los barrios, en diferentes localidades, en diferentes departamentos; la expresión de los uruguayos es que sienten miedo, que se sienten inseguros y que padecen la violencia que hoy se da producto de diferentes circunstancias".

En el marco del documento "La violencia en calle: emergencia nacional", Lema instó a trabajar en las diferentes causas a largo plazo y reclamó una actuación inmediata sobre la consecuencia y "hacer valer la ley; hay leyes que son claras y hay que cumplirlas".

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Entre las propuestas, destacó la "aplicación firme de la internación compulsiva" y comprometió el apoyo nacionalista a actualizar la ley para agilizar la respuesta asistencial en casos de hospitalización involuntaria por salud mental y adicciones.

Además, se propone "más presencia, más control y aplicación tajante de la ley de faltas" ante el uso indebido de los espacios públicos que altera la convivencia y genera violencia, según manifestó. Lema sostuvo que el gobierno "ha sido muy tímido" en la aplicación de medidas represivas. Para Montevideo y Canelones, plantean duplicar la contratación de policías eventuales contratados por las intendencias, así como el uso de garitas en desuso en espacios públicos, ampliar la presencia de guardaparques y una intensiva fiscalización de cuidacoches irregulares.

Los blancos proponen aumentar los cupos para dar respuesta asistencial en casos de adicciones y salud mental, y reclaman un rol proactivo del Ministerio de Salud Pública (MSP) para habilitar más cupos por fuera de ASSE para derivar a las personas. Por último, en relación a eso promueven la expansión de los hogares asistidos, las casas de medio camino y las comunidades terapéuticas, con el objetivo de mejorar la oferta generar lugares apropiados para atender el origen del problema.

Se trata de "propuestas concretas para ayudar un gobierno que no encuentra una dirección en este tema", sostuvo Lema y anunció que el documento será enviado a Presidencia de la República, Congreso de Intendentes y Plenario de Municipios.

Documento calle PN

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