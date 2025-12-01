Partido Nacional presentará propuestas vinculadas a crimen organizado, narcotráfico y homicidios

El Directorio del Partido Nacional analizó este lunes las propuestas en materia de seguridad que presentará a la opinión pública y al gobierno. El presidente del directorio, Álvaro Delgado , adelantó que serán 35 propuestas concretas vinculadas a crimen organizado , narcotráfico y homicidios , inversión en tecnología y prevención del delito, prevención y represión y respaldo a la Policía.

Los directores Enrique Antía y Matías Terra entregarán el documento a las autoridades del Ministerio del Interior. Delgado indicó que son "propuestas necesarias" e "imprescindibles" para "tratar de encauzar el principal problema que tiene la sociedad y la carencia más importante que tiene el gobierno que son las políticas en seguridad".

Antía y Terra, que participaron en el diálogo político con el gobierno por el plan nacional de seguridad, presentaron un informe al directorio blanco sobre el proceso. "Hemos sido muy críticos de la poca importancia política que el Ministerio le dio a ese ámbito. Los referentes políticos del Ministerio no han participado como hubiéramos querido y como reclamamos", afirmó.

"La seguridad pública es el tema más importante en el Uruguay", enfatizó Delgado y expresó la preocupación de su partido por los homicidios. Recordó que los blancos presentaron 17 proyectos de ley sobre seguridad que no se han tratado en el Parlamento.

"Obviamente, el gobierno es mano. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, porque es el tema más importante para la gente. Hasta ahora, el gobierno sigue elaborando un plan y nosotros esperando soluciones", indicó.

OTROS TEMAS

El Partido Nacional también decidió participar en un ámbito de coordinación política de la Coalición Republicana con el Partido Independiente y el Partido Colorado. Una delegación nacionalista se reunirá con colorados e independientes en las próximas horas. "Tiene que ver con posicionamientos comunes o definiciones comunes sobre algunos temas de actualidad y de futuro", afirmó Delgado.

Este lunes, también se recibió al director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, que expuso sobre la situación del puerto y su importancia en el desarrollo geopolítico. Delgado habló de "restricciones" en el puerto por "decisiones sindicales que lo condicionan en sus costos y en su confiabilidad como imagen internacional del Uruguay".

El directorio aprobó la gestión de Gandini. Además, las autoridades partidarias se comprometieron a realizar un seguimiento político de temas considerados importantes como costos y tarifas portuarias, operatividad del puerto vinculada al tema sindical y el dragado del canal de acceso a 14 metros, como lo había acordado el gobierno de Lacalle Pou. Delgado expresó preocupación porque aún no se ha implementado el acuerdo. "Para nosotros es absolutamente importante", insistió.