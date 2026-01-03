Partido Nacional condena intervención miliar de Estados Unidos en Venezuela

El Partido Nacional emitió un comunicado sobre los hechos acontecidos en Venezuela en las últimas horas y expresó que condena como lo ha hecho siempre a la dictadura de Nicolás Maduro "la persecución a la disidencia política, la sistemática violación a los derechos humanos y la existencia de presos políticos han motivado nuestra permanente condena".

Aclaran que siempre el partido ha sido "coherente y contundente en todos los foros internacionales denunciando el fraude electoral y el no respeto al veredicto popular que consagró como presidente electo a Edmundo González y a María Corina Machado como vicepresidenta".

"Al mismo tiempo que condenamos al régimen, reafirmamos nuestra firme convicción en la autodeterminación de los pueblos. Por lo tanto, no respaldamos ninguna intervención militar ni política extranjera alguna que pretenda dirigir el destino venezolano y eliminar su soberanía", expresaron.

Seguí leyendo Bianchi elevó pedido de informes a Presidencia para saber si hubo reuniones con abogado de Cardama

Agregan en el comunicado que los organismos internacionales "han sido insuficientes e indiferentes y han fallado sistemáticamente en defender a los venezolanos de su propio régimen que avasalló sus derechos y garantías, y ha permitido llegar a esta escalada de extremo peligro".

"Instamos a la comunidad internacional a presionar para la liberación del hermano pueblo venezolano, para que pueda ejercer su voluntad libre y soberana sin injerencia extranjera".