parada técnica

Buque que está explorando el mar uruguayo ya llegó a puerto para su reparación

La embarcación llegó pasadas las 15:00 horas al puerto de Montevideo. Una vez reparado, volverá a sus tareas de investigación en la profundidad del mar.

El barco Falkor (too), usado por estas semanas para explorar las profundidades del mar argentino y uruguayo, llegó al puerto de Montevideo pasadas las tres de la tarde de este lunes. Este amarre no estaba previsto, sino que se hace por una falla técnica que surgió mientras hacía la expedición.

Esa falla técnica de la cual no hay mayores detalles, obliga el regreso del buque al puerto para su reparación que, según estiman los técnicos, será breve. Incluso su tripulación no bajará.

Una vez terminados los trabajos, la expedición Uruguay SUB200 regresará a la “Estación 3”, ubicada en una de las laderas del Cañón Río de la Plata. En el sitio en el que se interrumpió la investigación, se retomarán los trabajos, tratando de que el imprevisto no afecte profundamente la agenda planteada, la que por ahora permanece incambiada, informó la Universidad de la República en un comunicado.

