Paro en Secundaria y ocupación de varios liceos en Montevideo: las medidas de ADES por el Presupuesto

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria ( ADES) convocó un paro de 48 horas en Montevideo. También se ocuparan algunos liceos, sostuvo la presidenta de ADES Montevideo, Verónica Méndez.
La presidenta de ADES Montevideo sostuvo que además, adhieren al paro convocado por el PIT-CNT el miércoles.
Los liceos que se verán ocupados son el 1, el 2, el 22, el 9, el 13, 61 y 62.
"El miércoles nos acoplamos a la movilización del PIT-CNT y paramos como Fenapes, todo el país, también 24 horas. Estamos reclamando para que se aumente el presupuesto y se llegue a la promesa del 6+1", sostuvo Méndez.
"Tenemos esperanza de que en la discusión en senadores pueda haber una partida extra que se acerque al pedido de la ANEP", agregó.
