Paro del Sunca y movilización por Ciudad Vieja y el Centro de Montevideo este miércoles

Movilización y acto del Sunca en Soriano, detrás de la Intendencia de Montevideo. Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.

Movilización y acto del Sunca en Soriano, detrás de la Intendencia de Montevideo. Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.

El sindicato de la construcción (Sunca) realiza este miércoles un paro con movilización para reclamar por la falta de avances en la negociación hacia un nuevo convenio colectivo.

Desde la hora 9 se concentran frente a la sede central del Ministerio de Trabajo, en Ciudad Vieja, y desde ahí marchan a pie hasta la plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno).

Luego continuarán la marcha por 18 de Julio hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo, para seguir desde allí hasta Soriano y Martínez Trueba, sede de la Cámara de la Construcción.

Acto en Soriano y Martínez Trueba por movilización convocada por el Sunca. Llegaron trabajadores desde varios puntos del país. Reclaman estancamiento en negociaciones del convenio colectivo. Informa @beamare1 | https://t.co/piuv9EZrra pic.twitter.com/ohhF0pHrPF

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Durante la movilización se verá afectado y cortado el tránsito desde la Ciudad Vieja hasta el Centro, en la zona de la Intendencia.

A las 11 de la mañana de este miércoles la movilización pasó por la plaza Independencia:

Embed #AHORA | Movilización del Sunca por plaza Independencia. Siguen por 18 de Julio hasta la Intendencia de Montevideo, y de ahí a Martínez Trueba y Soriano, sede de la Cámara de Industria.

@Vdelossantos https://t.co/piuv9EZrra pic.twitter.com/CQi0IHftIB — Subrayado (@Subrayado) July 1, 2026

El presidente del Sunca Richard Ferreira dijo al programa Arriba Gente de Canal 10 que la negociación con la cámara empresarial está “estancada”, por lo que llevan “90 días sin convenio colectivo”.

Tras la movilización, y en función de la respuesta que haya a sus reclamos, el Sunca resolverá “profundizar las medidas”, adelantó Ferreira.