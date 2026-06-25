Fenapes está de paro en todo el país y reclama "señales políticas" del gobierno para "inyectar mas dinero en la educación"

El sindicato de profesores de secundaria (Fenapes) realiza un paro nacional este jueves con movilizaciones en varios departamentos para reclamar al gobierno que el viernes, cuando se reúna el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Orsi, se resuelva aplicar un aumento de presupuesto en la educación dentro de la próxima Rendición de Cuentas.

“Hay movilizaciones en todo el país, desde ocupaciones, talleres con padres, barriadas”, dijo este jueves el secretario general de Fenapes Emiliano Mandasen.

“Estamos esperando la respuesta del presidente a la coordinadora de sindicatos de la enseñanza al pedido de reunión”, agregó.

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En cuanto al reclamo de más presupuesto, Mandasen entiende que “dentro del paquete que se anuncia para infancia, hay que inyectar mas dinero en la educación”.

“Hay que quebrar esta desigualdad brutal que hay en la infancia y la adolescencia con un tercio por debajo de la línea de pobreza. Esperemos que haya señales políticas de robustecer el presupuesto educativo que es fundamental para esto”, concluyó.