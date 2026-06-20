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MONTEVIDEO

Fue condenado el delincuente que robó un auto, chocó con la Policía y fue detenido cuando entraba a una casa para esconderse

El delincuente robó una auto, fue perseguido por la Policía, chocó con el patrullero y terminó en una cuneta. Luego corrió y al querer esconderse en una casa fue detenido.

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Fue condenado en las últimas horas el delincuente que el viernes de tarde robo un auto en el barrio Colón y tras ser detectado por la Policía emprendió una huida en la que chocó con un patrullero y terminó dentro de una cuneta, en la zona de Los Bulevares.

El delincuente huyó a pie y cuando intentaba esconderse en una casa fue detenido por un policía.

Llevado ante la Justicia fue condenado en proceso abreviado a un año y medio de prisión.

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