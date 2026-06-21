Un siniestro fatal entre un auto y una moto ocurrió en la madrugada de este domingo, sobre las 3:00 de la mañana, en el departamento de Canelones.
Siniestro fatal entre un auto y una moto ocurrió en la madrugada de este domingo en Canelones
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 155 en la ruta 11 en Canelones. La víctima circulaba en la moto que chocó de forma frontal con el auto.
Los vehículos circulaban por ruta 11, a la altura del kilómetro 155, en La Palmita, cuando chocaron de forma frontal, por causas aún por establecer.
El conductor del auto es un hombre de 70 años, que resultó ileso y sin alcohol en sangre. Iba acompañado por una mujer de 50 años que también resultó sin lesiones.
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La víctima fatal fue una mujer sin identificar que circulaba en la moto.
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