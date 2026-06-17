Sunca convoca a un paro con movilización para el 1 de julio por falta de acuerdo en negociación colectiva

El Sindicato de la Construcción (Sunca) convoca a un paro para el 1 de julio ante la falta de acuerdo en la negociación colectiva.

En un comunicado, el gremio asegura que no hubo avances en la mesa de negociación de los consejos de salarios. Indica que ya realizaron cinco reuniones y llevan casi 90 días sin convenio colectivo en el sector. Por ese motivo, hoy comienzan con una serie de asambleas y movilizaciones zonales para informar del estado de situación.

Además, dejarán de hacer horas extras y no aceptarán cambios de horarios en la industria hasta una nueva definición de la organización.

Asimismo, convocan a un paro con movilización para el miércoles 1 de julio. Cada departamental y dirección de ramas definirá la implementación de los horarios.