RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONSEJOS DE SALARIOS

Sunca convoca a un paro con movilización para el 1 de julio por falta de acuerdo en negociación colectiva

El gremio asegura que ya realizaron cinco reuniones y llevan casi 90 días sin convenio colectivo en el sector. Por ese motivo, hoy comienzan con una serie de asambleas y movilizaciones zonales.

sunca-asamblea-teatro-de-verano

El Sindicato de la Construcción (Sunca) convoca a un paro para el 1 de julio ante la falta de acuerdo en la negociación colectiva.

En un comunicado, el gremio asegura que no hubo avances en la mesa de negociación de los consejos de salarios. Indica que ya realizaron cinco reuniones y llevan casi 90 días sin convenio colectivo en el sector. Por ese motivo, hoy comienzan con una serie de asambleas y movilizaciones zonales para informar del estado de situación.

Además, dejarán de hacer horas extras y no aceptarán cambios de horarios en la industria hasta una nueva definición de la organización.

Paro en liceos de Montevideo. Foto: Beatriz Martínez, Subrayado.
Seguí leyendo

Sindicato de profesores de Secundaria convoca a paro de 24 horas el jueves en los liceos de Montevideo

Asimismo, convocan a un paro con movilización para el miércoles 1 de julio. Cada departamental y dirección de ramas definirá la implementación de los horarios.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PODER JUDICIAL

Tribunal de Apelaciones revocó el arresto domiciliario total a Moisés Martínez y dispuso que vuelva a prisión
Avenida Italia y Fleming

Chocó de frente en avenida Italia con un camión de auxilio mecánico que llevaba una camioneta
CONSTRUIRÁN APARTAMENTOS

Fue demolida la esquina donde estaba el histórico bar "El Tigre" en Punta Carretas
RECAUDÓ USD 5.000 EN SU TRAVESÍA

21 días y 600 kilómetros después, Franco cumplió el desafío de cruzar Uruguay pateando una pelota por la Pérez Scremini
URUGUAYO DE 63 AÑOS CON ANTECEDENTES

Quién es Wilmar Pedraja, "maestro boquetero", detenido tras intento de robo a dos bancos en Buenos Aires

Te puede interesar

Nos piden que terminemos de concretar cosas con las que venimos desde hace años, dijo Orsi en Las Piedras video
inicio del programa más barrio

"Nos piden que terminemos de concretar cosas con las que venimos desde hace años", dijo Orsi en Las Piedras
Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula, Piedras Blancas.
en plácido ellauri

Le rapiñaron la moto a una policía que se defendió a los tiros; adolescente sospechosa ingresó baleada a una policlínica
Foto: Subrayado. Moisés Martínez. video
María de la paz echetto

Abogada de Moisés dice que fallo del Tribunal no se ajusta a la realidad y afirma que no hay riesgo de fuga

Dejá tu comentario