El Sindicato de la Construcción (Sunca) convoca a un paro para el 1 de julio ante la falta de acuerdo en la negociación colectiva.
Sunca convoca a un paro con movilización para el 1 de julio por falta de acuerdo en negociación colectiva
El gremio asegura que ya realizaron cinco reuniones y llevan casi 90 días sin convenio colectivo en el sector. Por ese motivo, hoy comienzan con una serie de asambleas y movilizaciones zonales.
En un comunicado, el gremio asegura que no hubo avances en la mesa de negociación de los consejos de salarios. Indica que ya realizaron cinco reuniones y llevan casi 90 días sin convenio colectivo en el sector. Por ese motivo, hoy comienzan con una serie de asambleas y movilizaciones zonales para informar del estado de situación.
Además, dejarán de hacer horas extras y no aceptarán cambios de horarios en la industria hasta una nueva definición de la organización.
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Asimismo, convocan a un paro con movilización para el miércoles 1 de julio. Cada departamental y dirección de ramas definirá la implementación de los horarios.
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