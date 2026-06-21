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MUNDIAL 2026

"Capaz que los cuatro tiempos no están mal", dijo Ignacio Alonso sobre pausa de hidratación: "A mí no me disgusta"

El presidente de la AUF se mostró a favor de la pausa de hidratación y contrario a la de expulsar a jugadores que se tapen la boca para hablar al rival.

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El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, opinó sobre las pausas de hidratación, respecto a las que el técnico de la Selección fue crítico. "Son miradas", aseguró el dirigente.

"El fútbol tiene que repensarse en cuanto a la dinámica y al vínculo con el espectador. Capaz que los cuatro tiempos no están mal", consideró. "A mí no me disgusta, para nada, es un tema para hablar largo", afirmó.

"Hay una mirada que fue la que cambió todo, que es la de los horarios sobre los cuales se iba a estar jugando el partido o los partidos del Mundial. Acá se está jugando con 35ºC a 40ºC, 41ºC", detalló el presidente de la AUF y dijo que los partidos de menos temperatura "son las excepciones".

"Vos no podés hacer un Mundial con dos formatos, con pausa y sin pausa. Si en el 90% de los partidos la temperatura está a 35ºC, tenés que pensar en el 90% de los partidos. Entonces, eso fue planteado por la gremial de jugadores a nivel Mundial, fue planteado por los propios entrenadores, fue planteado por todas las organizaciones que trabajan alrededor del Mundial", afirmó.

También habló sobre la pauta comercial que se hace en esos minutos en los que se hidratan los futbolistas. "La polémica surge por la continuidad del juego, por la extensión de la pausa y por la explotación comercial. Yo he visto críticas alrededor de esos tres puntos, pero el origen es el del calor", remarcó.

"Lo está haciendo Conmebol con la Libertadores y está demostrando que la gente, los que están mirando el partido en la casa, se quedan mirando la pausa de hidratación, le gusta ver qué dice el técnico. En Conmebol hay un paso más, ha dejado con audio", indicó.

Las reglas nuevas

El presidente de la AUF habló también sobre la expulsión de un jugador de Paraguay por taparse la cara para decirle algo a un contrincante.

"Almirón, pobre, se quería matar. Por suerte ganó Paraguay", dijo Alonso.

"La verdad que esa regla no me gusta nada. Esa en particular", consideró y dijo que le parece "exagerado".

"Se incorporó una regla como una pelea frontal contra el racismo (...). Es la regla, a mí no me gustan las reglas que hacen que se expulse gente, porque está hecho para jugar con 11 esto", indicó.

Respecto a Uruguay, aseguró que "todo se conversa, se han hecho charlas sobre eso, y las reglas nuevas están claras. El tema es que después en el partido, las revoluciones están a mil, y la aplicación de las reglas también están un poco sujetas a la temperatura de cada jugador".

Debate sobre nuevas reglas y arbitraje en el fútbol actual

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