Una mujer de 39 años murió cuando practicaba deporte acuático este sábado en Salto

Una mujer de 39 años murió en Salto en la tarde de este sábado.

Su esposo declaró ante las autoridades que estaban en la zona de Parque del Lago, donde la mujer practicaba el deporte acuático Stand Up Paddle (SUP) mientras el permanecía en la costa, cuando en determinado momento dejó de verla. Narró que ingresó al agua para intentar rescatarla, la encontró inconsciente, la sacó del agua y solicitó auxilio.

El prefecto del lugar informó a Subrayado que además del hombre también estaba otra mujer que auxilió a la víctima.

Al llegar personal de Prefectura de la Represa de Salto, personal médico realizaba reanimación a la mujer. Minutos más tarde, se constató su fallecimiento.

La Armada Nacional informó que la mujer llevaba traje de neopreno pero no utilizaba chaleco salvavidas y de acuerdo a su esposo, no sabía nadar.

La investigación del hecho está a cargo del fiscal Augusto Martinicorena, quien solicitó pericias de la escena y de forense, así como tomar declaraciones de testigos.