Parlamento analiza proyecto de ley para reducir pena a mujeres que ingresan droga a cárceles; Petit concurrió este miércoles

El Parlamento avanza en el tratamiento de un proyecto de ley que plantea reducir las penas para mujeres que intentan ingresar droga a cárceles.

La comisión de Diputados que aborda el tema recibe diferentes delegaciones para analizar el tema. Este miércoles, recibieron a Juan Miguel Petit, excomisionado parlamentario para el sistema carcelario y actual director de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

“Lo que está hoy es el debate en consideración y veremos los acuerdos que podemos alcanzar. Al Frente Amplio nos faltan dos votos en la Cámara de Diputados, así que si sale es por el acuerdo con por lo menos una parte de la oposición”, explicó el diputado frenteamplista Alejandro Zavala.

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Explicó que la propuesta abarca dos puntos. “Bajar sobre dos agravantes, uno que es el ingreso de drogas a las cárceles que tiene una mínima de cuatro años a partir de la LUC. Estamos proponiendo que baje de cuatro a dos, lo que tenía antes, una ley del año 74, tampoco una ley blanda. Además, cuando sea ingresar drogas a las cárceles y no se consuma el delito, porque la agarran antes, que sea considerado como atentado”, añadió.

Petit apoyó la modificación que plantea el proyecto. “Redondea de manera muy positiva un aspecto que el Parlamento viene tratando de resolver hace tiempo”, dijo.