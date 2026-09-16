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FONDOS GANADEROS

Pareja de Jairo Larrarte cumplirá 10 meses de prisión y 14 de libertad a prueba; abogado de damnificados rechazó acuerdo

Marcos Ledesma fue condenado a 24 meses en acuerdo abreviado por apropiación indebida. El abogado Juan Pablo Decia señaló que la Justicia está dando "un mensaje muy peligroso".

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Marcos Ledesma, que se desarrollaba como presidente del Grupo Larrarte y que además es la pareja del propietario, Jairo Larrarte, logró un acuerdo con la Fiscalía de Delitos Económicos, por el que aceptó la condena como cómplice de reiterados delitos de apropiación indebida a la pena de 2 años de prisión. Este miércoles, se realizó la audiencia que confirmó el acuerdo. Ledesma cumplirá 10 meses de prisión efectiva, luego serán 14 meses de libertad a prueba en los que deberá estar cuatro meses con arresto domiciliario nocturno y cuatro meses realizando tareas comunitarias.

Ledesma ya cumplía medidas limitativas como fijación de domicilio, prohibición de salir del país y la entrega del pasaporte.

En cuanto al caso, en 2023, comenzó a gestarse un desfasaje en la cadena de pagos. Según Fiscalía, el dinero de las nuevas inversiones no alcanzaba para pagar las rentas ficticias ni el gasto de mantenimiento del negocio ganadero y tampoco de la operativa del grupo.

Foto: FocoUy. Jairo Larrarte, responsable de Grupo Larrarte.
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Fiscalía logró acuerdo con la pareja de Jairo Larrarte y deberá cumplir una pena de 2 años por apropiación indebida

Algunos inversores recurrieron al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para corroborar la tenencia del ganado y algunos identificaron tener muchos menos animales de los adquiridos. Otros, descubrieron que no contaban con cabezas de ganado a su nombre.

En 2024, inició el concurso necesario de la empresa. La sociedad anónima presentaba, según el síndico, un pasivo aproximado de más de 14 millones de dólares. De ese total, 12 millones de dólares correspondían al dinero que había obtenido de los inversores.

El abogado de algunos de los damnificados, Juan Pablo Decia, mostró rechazo al acuerdo logrado entre la defensa de Ledesma y la Fiscalía, y señaló que la Justicia da "un mensaje muy peligroso". Habló de benevolencia en la pena ante una maniobra de unos 15 millones de dólares.

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