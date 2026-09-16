Fiscalía logró acuerdo con la pareja de Jairo Larrarte y deberá cumplir una pena de 2 años por apropiación indebida

Marcos Ledesma, que se desarrollaba como presidente del Grupo Larrarte y que además es la pareja del propietario, Jairo Larrarte, logró a un acuerdo con la Fiscalía de Delitos Económicos, por el que aceptó la condena por un delito continuado de apropiación indebida a la pena de 2 años de prisión. Este miércoles, se realizará la audiencia para confirmar el acuerdo.

Ledesma ya cumplía medidas limitativas como fijación de domicilio, prohibición de salir del país y la entrega del pasaporte.

En cuanto al caso, en 2023, comenzó a gestarse un desfasaje en la cadena de pagos. Según la Fiscalía, el dinero de las nuevas inversiones no alcanzaba para pagar las rentas ficticias ni el gasto de mantenimiento del negocio ganadero y tampoco de la operativa del grupo.

Algunos inversores recurrieron al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para corroborar la tenencia del ganado y algunos identificaron tener muchos menos animales de los adquiridos. Otros, descubrieron que no contaban con cabezas de ganado a su nombre.

En 2024, inició el concurso necesario de la empresa. La sociedad anónima presentaba, según el síndico, un pasivo aproximado de más de 14 millones de dólares. De ese total, 12 millones de dólares correspondían al dinero que había obtenido de los inversores. El abogado Moller mencionó que hay un millón de dólares para pagar a los acreedores privilegiados.