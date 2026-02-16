Pareja cuyo sustento diario es vender panchos fue estafada con billetes falsos en $ 30.000: "La seguimos remando", dijeron

Wilson y Susana, una pareja que se dedica a vender panchos, fue estafada en unos $ 30.000 frente al Campus de Maldonado mientras se disputaba el partido entre Central Español y Peñarol.

En diálogo con Subrayado, Wilson comentó que se dieron cuenta esta mañana cuando fueron a pagar a las consignaciones. "La comerciante se dio cuenta que eran falsos. Vinimos a casa y certificamos que eran 7 falsos", dijo.

El damnificado expresó que no fue un momento bueno, pero que siguen con fuerza porque tienen que continuar trabajando. "Gracias a Dios tenemos fuerzas, por la edad que tenemos no nos van a achicar porque no es tema de Peñarol ni Nacional, es tema de las personas malas, no hay justificación (...) la seguimos remando, tenemos que seguir luchándola", indicó.

Seguí leyendo La historia de amor de Jonathan y Verónica, la pareja hincha de Nacional que se comprometió en el Parque Central

Susana comentó que radicaron la denuncia policial, pero que tienen que seguir adelante. "Ya está, ahora tenemos que seguir trabajando (...) empezaron a venir barritas con billetes de dos mil pesos, vi que eran muchos con billetes de dos mil pesos, pero nunca se me cruzó por la cabeza que eran falsos, porque nosotros no somos así", señaló.

Wilson dijo que la situación los amarga y que es la primera vez que les sucede. "Vamos a salir adelante, nosotros tenemos fuerza, no le deseo mal a nadie que le pasen estas cosas. Que Dios los ayude a ellos también, que recapaciten las cosas que hacen, otra cosa no puedo hacer; vivimos de esto".

Y añadió: "Nunca en la vida nos había pasado esto, hemos trabajado en todos los eventos de todos lados".