RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN LAS AFUERAS DEL CAMPUS DE MALDONADO

Pareja cuyo sustento diario es vender panchos fue estafada con billetes falsos en $ 30.000: "La seguimos remando", dijeron

Wilson y Susana dijeron a Subrayado que nunca les había pasado y que no le desean mal a nadie. "Que Dios los ayude a ellos también, que recapaciten las cosas que hacen".

pancheros-estafados-maldonado

Wilson y Susana, una pareja que se dedica a vender panchos, fue estafada en unos $ 30.000 frente al Campus de Maldonado mientras se disputaba el partido entre Central Español y Peñarol.

En diálogo con Subrayado, Wilson comentó que se dieron cuenta esta mañana cuando fueron a pagar a las consignaciones. "La comerciante se dio cuenta que eran falsos. Vinimos a casa y certificamos que eran 7 falsos", dijo.

El damnificado expresó que no fue un momento bueno, pero que siguen con fuerza porque tienen que continuar trabajando. "Gracias a Dios tenemos fuerzas, por la edad que tenemos no nos van a achicar porque no es tema de Peñarol ni Nacional, es tema de las personas malas, no hay justificación (...) la seguimos remando, tenemos que seguir luchándola", indicó.

la historia de amor de jonathan y veronica, la pareja hincha de nacional que se comprometio en el parque central
Seguí leyendo

La historia de amor de Jonathan y Verónica, la pareja hincha de Nacional que se comprometió en el Parque Central

Susana comentó que radicaron la denuncia policial, pero que tienen que seguir adelante. "Ya está, ahora tenemos que seguir trabajando (...) empezaron a venir barritas con billetes de dos mil pesos, vi que eran muchos con billetes de dos mil pesos, pero nunca se me cruzó por la cabeza que eran falsos, porque nosotros no somos así", señaló.

Wilson dijo que la situación los amarga y que es la primera vez que les sucede. "Vamos a salir adelante, nosotros tenemos fuerza, no le deseo mal a nadie que le pasen estas cosas. Que Dios los ayude a ellos también, que recapaciten las cosas que hacen, otra cosa no puedo hacer; vivimos de esto".

Y añadió: "Nunca en la vida nos había pasado esto, hemos trabajado en todos los eventos de todos lados".

Temas de la nota

Lo más visto

Intento de rapiña en estación de servicio terminó con un delincuente baleado por un policía de particular video
barrio colón

Intento de rapiña en estación de servicio terminó con un delincuente baleado por un policía de particular
SERIOS INCIDENTES EN CONTROL POLICIAL

Insultos y pedreas a la Policía en Piedras Blancas: efectivo mordido por un perro, mujer detenida y moto incautada
KIYÚ-SAN JOSÉ

Conductor alcoholizado chocó a una moto y mató a dos personas; los cuerpos fueron encontrados a metros del lugar
HASTA LA HORA 14.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 7 departamentos
PARO CARDÍACO

Luto en el Carnaval de Melo: director de Escuela de Samba, Javier Andrade, murió luego del desfile

Te puede interesar

Detuvieron al segundo involucrado en el intento de rapiña a una estación de servicio; el delincuente baleado sigue internado
BARRIO COLÓN

Detuvieron al segundo involucrado en el intento de rapiña a una estación de servicio; el delincuente baleado sigue internado
Fue detenido sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
NICARAGUA Y ARENAL GRANDE

Fue detenido sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
Balearon a un joven cuando llegaba a su casa y a una vecina le rozó una bala en la cabeza
GRUTA DE LOURDES

Balearon a un joven cuando llegaba a su casa y a una vecina le rozó una bala en la cabeza

Dejá tu comentario