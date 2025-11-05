"Parece que no interesara que tuviéramos un sistema judicial fuerte", dijo presidenta de la Asociación de Magistrados

En el marco del debate parlamentario por la ley de presupuesto, la Asociación de Magistrados reclama más recursos para el sistema judicial y advierte de carencias que afectan la resolución de los casos.

“Parece que no interesara que tuviéramos un sistema judicial fuerte”, dijo este miércoles María Helena Mainard en el programa Arriba Gente de Canal 10.

En los juzgados de familia, en particular, los jueces “atienden 50 o 60 llamadas por día para tomar resolución”, dijo la magistrada, en referencia a la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos.

“Se toman decisiones con información mínima”, advirtió Mainard, y aseguró que “el sistema judicial está desbordado”

“Los jueces no tenemos horarios, estamos a disposición las 24 horas del día, los siete días de la semana”, agregó.

En particular dijo que los casos de violencia de género se atienden y resuelven con escasez de recursos técnicos y humanos.

“Hay un Estado que incumple, se sancionó una ley de violencia de género sin recursos para cumplirla”, aseguró.