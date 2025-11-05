RECIBÍ EL NEWSLETTER
Así funciona Verificá, el servicio del Ministerio del Interior para evitar estafas e información falsa de redes sociales

La directora de Verificá, del Ministerio del Interior, explicó cómo responden a las consultas de la ciudadanía y cuál es el objetivo. La consultas se hacen por Whatsapp.

cámaras-pantalas-vigilancia-Verificá

El servicio Verificá, del Ministerio del Interior, funciona desde mediados de setiembre con el objetivo de responder consultas de la ciudadanía sobre la veracidad o falsedad de información que circula en redes sociales, con el objetivo, por ejemplo, de evitar estafas y engaños.

María de los Santos, directora de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano (Divaru), explicó en el programa Arriba Gente cómo funciona el servicio.

Las consultas de la ciudadanía se reciben por el Whatsapp 098 111 911 y los funcionarios del servicio verifican la información en sitios oficiales, sea del Ministerio del Interior o de otras entidades públicas y privadas.

El Betito Suárez, detenido en el 2021. Foto: archivo Subrayado.
Betito Suárez: fiscal de drogas prepara audiencia para esta tarde en el caso que investiga a un clan familiar

“Se intenta corroborar la veracidad o falsedad de lo que se consulta”, dijo De Los Santos.

En muchos casos la consulta es sobre información que circula en redes sociales y que al ser chequeada por este servicio, si es real o no, se puede evitar por ejemplo una estafa financiera, o un engaño tendiente a hackear teléfonos celulares.

Para eso la directora de Verificá recomendó nunca abrir links de origen desconocido o de sitios no oficiales.

Nota: en la entrevista, De Los Santos dice que el Whatsapp para consultas es 099, pero el número correcto es 098 111 911.

video
El Betito Suárez, detenido en el 2021. Foto: archivo Subrayado.
