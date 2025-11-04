RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERACIÓN IRO

En más de 15 allanamientos vinculados al Betito Suárez incautaron armas, drogas, celulares y dinero en efectivo; hay siete detenidos

La Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas llevó adelante la Operación IRO que permitió detectar y desbaratar un importante punto de venta de drogas.

La Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas llevó adelante en las últimas horas la Operación IRO, tras detectar un importante punto de venta de drogas en el barrio Cerro, perteneciente a un clan familiar.

Los efectivos incautaron una pistola 9mm H&K, 6250 pesos, 13 cartuchos 9mm x19, cámaras de videovigilancia con 2 DVR, dos balanzas de precisión, sustancia vegetal (208 gramos), 2,66 gramos de cocaína y varios celulares. Además, fueron detenidas dos personas que se encontraban vendiendo sustancias estupefacientes.

En la mañana de este martes, la Policía realizó 15 allanamientos en varios barrios de Montevideo. En los mismos fueron detenidas cinco personas e incautaron 48 celulares, otros dispositivos electrónicos, USD 3189, $ 171310, documentación varia, siete vehículos de los cuales cinco son de alta gama, una escopeta y una réplica de una pistola, municiones y estupefacientes.

betito suarez fue detenido en el marco de operativos con 17 allanamientos en el cerro
"Betito" Suárez fue detenido en el marco de operativos con 17 allanamientos en el Cerro

El operativo contó con el apoyo táctico de la Dirección Nacional de Guardia Republicana (DNGR) y con la Unidad Aérea de la Policía Nacional (UAPN) quienes monitorearon en tiempo real la zona.

La investigación estuvo coordinada junto a la Fiscalía de Estupefacientes de 3° Turno a cargo del Dr Morosoli, determinándose que el inmueble, una construcción abandonada funcionaba local de distribución.

Los efectivos continúan llevando adelante allanamientos relacionados a investigaciones patrimoniales vinculados a esta organización de clan familiar.

