"Hay algunos rubros muy importantes que siguen en cero", afirmó el rector de Udelar sobre el presupuesto

El rector de la Universidad de la República ( Udelar ), Héctor Cancela, concurrió este martes a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que analiza el proyecto del ley de presupuesto quinquenal, aprobado en Diputados.

Ante los legisladores, la delegación universitaria realizó una valoración de los recursos asignados en la Cámara de Representantes y planteó las necesidades presupuestales para el quinquenio. "Hay algunos rubros muy importantes que siguen en cero", afirmó Cancela sobre la posibilidad de contar con más cargos de técnicos, administrativos y de servicios.

Además, valoró la necesidad de contar con fondos para el mantenimiento edilicio en predios históricos con más de cien años que son patrimonio nacional. También, se planteó la situación salarial de sectores postergados, como los grados 1 y 2 con 20 horas o menos, así como los técnicos, administrativos y de servicios que llevan 15 años sin la posibilidad de ascenso.

En tanto, rubros como el del interior y las becas "tienen ya una satisfacción parcial", afirmó el rector de Udelar. "Sería bueno si es posible reforzar", agregó. Cancela destacó la sensibilidad de la bancada de parlamentarios para estudiar las posibilidades de reasignación de recursos para mejorar las condiciones de estudio y trabajo.

El senador del Frente Amplio, Nicolás Viera, afirmó que la Udelar fue un caso de recursos "que no han sido contemplados lo suficiente". Anticipó en los próximos días habrá una reunión con todos los legisladores del oficialismo para determinar la transposición de rubros, teniendo en cuenta la directiva del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que no habrá mensaje complementario con más recursos.

"Por lo tanto, vamos a tener que manejarnos con el margen que ya está establecido por el gasto del presupuesto", afirmó.