RECIBÍ EL NEWSLETTER
EDUCACIÓN PRIMARIA

Paran por 24 horas docentes de escuelas de Montevideo este lunes, tras agresión a una maestra

El servicio de alimentación funcionará con normalidad en escuelas con comedores con auxiliares y en otras se entregarán viandas.

escolares-escuela-paro-educacion

El hecho ocurrió en la Escuela 172 de Malvín. Allí, la maestra fue agredida por la madre de una alumna durante una reunión que se había acordado previamente.

La entrevista era derivada "de una situación que había tenido la niña junto con otras, hay que decirlo. Hubo entrevistas con otras familias en las cuales el diálogo se llevó a cabo para trasladar cuál había sido la intervención qua habían realizado las docentes", indicó Paola López, secretaria general de Ademu, el viernes en diálogo con subrayado. "La mamá ya cuando ingresa no está dispuesta a un diálogo y ahí se desata la agresión", señaló.

vamos alrededor de 40 retiradas y las estamos vigilando de cerca, dijo antia sobre combate a picudo rojo en el ch
Seguí leyendo

"Vamos alrededor de 40 retiradas y las estamos vigilando de cerca", dijo Antía sobre combate a picudo rojo en el CH

Como medida automática en estos casos el sindicato de maestros resolvió convocar a un paro este lunes en todas las escuelas de Montevideo. La medida es de 24 horas.

"La maestra claramente tuvo las lesiones físicas que lo constató la emergencia. Tuvo que acudir a forense luego de declaraciones en comisaría, y lo que tiene que ver con lo psíquico y social, claramente se ve afectada porque es esto. En una jornada cotidiana, se ve envuelta en una situación de violencia que no se espera, uno no está preparado para estas situaciones y que hoy es el hecho, pero todo lo que sucede acontece a posterior y afecta emocionalmente a la docente", agregó López.

Desde el programa de alimentación escolar indicaron que en los comedores donde hay maestras y auxiliares, funcionarán normalmente. En las otras, se entregarán viandas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
RUTA 8

Un hombre de 43 años y oriundo de Minas murió al chocar contra peaje de Cebollatí
HOMICIDIO EN MONTEVIDEO

Mataron a un delivery de 56 años para robarle: terminaba de entregar un pedido cuando le dispararon desde una moto
MONTEVIDEO

Dispararon desde un auto y mataron a un hombre de 36 años que salía de su casa en Verdisol
permiso de conducir

Un cubano se presentó en oficinas de Tránsito de San José a renovar una libreta falsa
PARIS, FRANCIA

Con motosierras y un elevador, delincuentes robaron joyas "de valor inestimable" en el museo del Louvre

Te puede interesar

Policía recuperó la moto del delivery que fue asesinado en una rapiña; buscan a los homicidas video
la victima tenia 56 años

Policía recuperó la moto del delivery que fue asesinado en una rapiña; buscan a los homicidas
Foto cedida a Subrayado. 
MONTEVIDEO

Joven cayó entre las rocas de la rambla del Parque Rodó y debió ser rescatada por Bomberos
Sindicato de TCP levanta el paro en el puerto en la noche de este domingo y el lunes continúa la negociación video
CONFLICTO PORTUARIO

Sindicato de TCP levanta el paro en el puerto en la noche de este domingo y el lunes continúa la negociación

Dejá tu comentario