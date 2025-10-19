Paran por 24 horas docentes de escuelas de Montevideo este lunes, tras agresión a una maestra

Una maestra fue agredida en Malvín y el sindicato convoca a un paro el lunes de todo el día en Montevideo .

El hecho ocurrió en la Escuela 172 de Malvín. Allí, la maestra fue agredida por la madre de una alumna durante una reunión que se había acordado previamente.

La entrevista era derivada "de una situación que había tenido la niña junto con otras, hay que decirlo. Hubo entrevistas con otras familias en las cuales el diálogo se llevó a cabo para trasladar cuál había sido la intervención qua habían realizado las docentes", indicó Paola López, secretaria general de Ademu, el viernes en diálogo con subrayado. "La mamá ya cuando ingresa no está dispuesta a un diálogo y ahí se desata la agresión", señaló.

Seguí leyendo "Vamos alrededor de 40 retiradas y las estamos vigilando de cerca", dijo Antía sobre combate a picudo rojo en el CH

Como medida automática en estos casos el sindicato de maestros resolvió convocar a un paro este lunes en todas las escuelas de Montevideo. La medida es de 24 horas.

"La maestra claramente tuvo las lesiones físicas que lo constató la emergencia. Tuvo que acudir a forense luego de declaraciones en comisaría, y lo que tiene que ver con lo psíquico y social, claramente se ve afectada porque es esto. En una jornada cotidiana, se ve envuelta en una situación de violencia que no se espera, uno no está preparado para estas situaciones y que hoy es el hecho, pero todo lo que sucede acontece a posterior y afecta emocionalmente a la docente", agregó López.

Desde el programa de alimentación escolar indicaron que en los comedores donde hay maestras y auxiliares, funcionarán normalmente. En las otras, se entregarán viandas.